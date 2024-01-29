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منح إجازة استثمار لمجمع متكامل لتربية الأبقار في السويداء بتكلفة 4 مليارات ليرة

2024-01-29

السويداء-سانا

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع “مجمع متكامل لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتسمين العجول” في بلدة الصورة بمحافظة السويداء، مستفيداً من مزايا وحوافز قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجة المنطقة من اللحوم والألبان.

وقالت مديرة فرع الهيئة في السويداء ميس فهد في تصريح لمراسل سانا: إن التكلفة التقديرية للمشروع تتجاوز 4 مليارات ليرة سورية وبطاقة إنتاجية تبلغ 777600 كغ حليب و50 رأساً من العجول و 50 رأساً من إناث العجول و600 متر مكعب من السماد البلدي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 10 فرص عمل.

ولفتت فهد إلى أهمية المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجة المنطقة من اللحوم والألبان، مبينة أنه يأتي ضمن إستراتيجية الهيئة لتشجيع مشاريع الأمن الغذائي ودفع عجلة الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية.

وأشارت فهد إلى أن هذا المشروع يضاف إلى مشروعين تم منحهما إجازة استثمار خلال العام الحالي للسويداء لمجمعين متكاملين لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في قريتي سليم والصورة.

عمر الطويل

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