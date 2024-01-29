وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شرق رام الله ليرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية اليوم إلى 5

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لافرنتييف: الولايات المتحدة تصعد النشاط الإرهابي بمنطقة التنف في سورية
2024-01-29
تكريم الفنان أيمن زيدان في مهرجان سينيمانا الدولي في دورته الخامسة بسلطنة عمان
2024-01-28
سورية تشارك في منتدى الألكسو للأعمال والشراكات المنعقد في تونس
2024-01-28
سورية تشارك بفيلم (أبي على عجلة) في الدورة العاشرة من مهرجان الإمارات السينمائي
2024-01-28
معاون وزير السياحة لوسائل إعلام إسبانية: مشاركة سورية في معرض (فيتور) تأكيد على استعادة مكانتها في السياحة العالمية
2024-01-27
وزير الصحة يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية والمديرة الإقليمية سبل تعزيز وتحسين الخدمات الصحية في سورية
2024-01-26
الوزيرة شكور تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين سورية وكل من الباكستان والفلبين
2024-01-26
محليات
تنظيم 31 ضبطاً بحق أفران ومنشآت صناعية ومحال تجارية مخالفة في طرطوس
2024-01-29
مجلس الوزراء يصدر بلاغاً بمراعاة الوثيقة المرجعية عند إنشاء منظومات معلوماتية أو إصدار وثائق إلكترونية
2024-01-29
انطلاق أعمال المؤتمر العام التاسع للاتحاد المهني العربي لنقابات العاملين في البناء والأخشاب
2024-01-29
تخديم ثلاثة خطوط جديدة بالنقل الجماعي في درعا
2024-01-29
الجو غائم جزئياً وهطولات غزيرة في المناطق الساحلية
2024-01-29
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 16 مم في السويداء
2024-01-29
طقس الغد.. هطولات ثلجية متوقعة على ارتفاع 1100 متر
2024-01-28
رياضة
فوز الكرامة والجيش على الاتحاد أهلي حلب والحرية في دوري كرة السلة للرجال
2024-01-28
تأهل طاجيكستان وأستراليا إلى ربع نهائي كأس آسيا
2024-01-28
ليفربول يتأهل إلى الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه على نوريتش سيتي
2024-01-28
منتخب درعا يتصدر بطولة الجمهورية للمصارعة الحرة للأشبال
2024-01-28
24 ميدالية متنوعة لنادي العربي في بطولة الجمهورية بالكاراتيه
2024-01-28
أنغولا تحجز بطاقة التأهل الأولى لربع نهائي كأس إفريقيا
2024-01-27
فياريال يهزم برشلونة بخماسية في الدوري الإسباني
2024-01-27
اقتصاد
منح إجازة استثمار لمجمع متكامل لتربية الأبقار في السويداء بتكلفة 4 مليارات ليرة
2024-01-29
زراعة 1640 هكتاراً بالفول الأخضر في الحسكة
2024-01-29
زراعة حمص: الانتهاء من تنفيذ كامل خطة زراعة القمح المروي والبعل
2024-01-29
ارتفاع أسعار النفط
2024-01-29
ارتفاع أسعار الذهب
2024-01-29
خسائر بمئات ملايين الدولارات تهدد الاقتصاد العالمي جراء الجفاف في قناة بنما
2024-01-29
البدء ببيع بذار البطاطا المستوردة في درعا
2024-01-29
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
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الشريط الإخباري
مجلس الوزراء يصدر بلاغاً بمراعاة الوثيقة المرجعية عند إنشاء منظومات معلوماتية أو إصدار وثائق إلكترونية
المقاومة اللبنانية تستهدف أربعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة
الاحتلال الأمريكي يكثف عمليات دعم قواعده بريف الحسكة بالأسلحة والذخائر
26422 شهيداً و65087 جريحاً جراء مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة
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هطولات مطرية متفرقة.. أغزرها 14 مم في عين الكروم بريف حماة
الرئيس الأسد الأمين العام لحزب البعث يناقش مع لجنة الإشراف على انتخابات الحزب منهجية العملية الانتخابية ومخرجات حوارات الفروع
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مصدر عسكري: حوالي الساعة 13.00 من ظهر اليوم شن العدو الصهيوني عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى المدنيين إضافة إلى بعض الخسائر المادية
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شرق رام الله ليرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية اليوم إلى 5
2024-01-29
2024-01-29
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مصدر عسكري: حوالي الساعة 13.00 من ظهر اليوم شن العدو الصهيوني عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى المدنيين إضافة إلى بعض الخسائر المادية
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