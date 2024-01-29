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عــاجــل مصدر عسكري: حوالي الساعة 13.00 من ظهر اليوم شن العدو الصهيوني عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى المدنيين إضافة إلى بعض الخسائر المادية

وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شرق رام الله ليرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية اليوم إلى 5

2024-01-29

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مصدر عسكري: حوالي الساعة 13.00 من ظهر اليوم شن العدو الصهيوني عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى المدنيين إضافة إلى بعض الخسائر المادية

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