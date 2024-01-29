روسيا.. إحباط هجوم بمسيرة أوكرانية على مصفاة نفط في مقاطعة ياروسلافل

موسكو-سانا

أكد ميخائيل يفرايف حاكم مقاطعة ياروسلافل الروسية إحباط محاولة فاشلة لاستهداف مصفاة النفط “سلاف نفط يانوس” بطائرة مسيرة أوكرانية اليوم.

ونقل موقع RT عن يفرايف قوله في منشور على تلغرام: إن “نظام الحرب الإلكترونية الخاص بالمصفاة أحبط الهجوم”، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو اندلاع حريق.

وأشار يفرايف إلى أن وكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة تعمل في الموقع.

يذكر أن مصفاة “سلاف نفط يانوس” تعالج ما متوسطه 15 مليون طن من النفط سنوياً، وفي عام 2022 احتلت المركز الثالث من حيث حجم تكرير النفط في روسيا، ومن منتجاتها بنزين السيارات ووقود الديزل وكيروسين الطائرات.

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