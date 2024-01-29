مواضيع وطنية وإنسانية في أمسية شعرية بالمحطة الثقافية في جرمانا

ريف دمشق-سانا

أقام فرع ريف دمشق لاتحاد الكتاب العرب والمحطة الثقافية في جرمانا أمسية شعرية شارك فيها عدد من الشعراء الذين اقتصرت كتاباتهم على الشعر الموزون وتركزت على المواضيع الوطنية والإنسانية والاجتماعية.

رئيس فرع ريف دمشق الدكتور غسان غنيم الذي أدار الأمسية قرأ عدداً من نصوص الشعراء المشاركين وسلط الضوء على أشكال كتابتهم وأعمالهم ومسيرة حياتهم الشعرية والوظيفية والثقافية.

بدوره ألقى الشاعر منهال الغضبان من نصوصه الشعرية التي غلب عليها أسلوب الشطرين والتفعيلة والمواضيع التي التزمت بالقضية الفلسطينية والوجدانية والعاطفية، وعكس الواقع الحقيقي الذي تأثر به.

وجاءت نصوص الشاعر منير خلف مقتصرة على أسلوب الشطرين التي التزم من خلالها بحركة الموسيقا والعاطفة الصادقة والبناء الفني التشكيلي وأسس الشعر، معبراً عن حالات إنسانية رصدها خلال حياته الشعرية التي امتزج في تكوينها الواقع والخيال.

واقتصر الشاعر الدكتور جابر خير بك على الالتزام بالقضية الفلسطينية وأوجاع شعبها من خلال ما قدمه من شعر بأسلوب الشطرين والالتزام بمقومات الشعر الخليلي واللغة العربية وحرف الروي والقافية.

رئيسة المحطة الثقافية رمزة خيو أشارت من جانبها إلى أهمية الأمسية التي قدمت شعراً حقيقياً يدل على مواهب تمكن أصحابها من إغنائها بالمعرفة والثقافة والانتماء الوطني.

محمد خالد الخضر

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