إيران تنفذ حكم الإعدام بحق أعضاء خلية إرهابية للموساد الإسرائيلي

طهران-سانا

نفذت السلطات الإيرانية اليوم حكم الإعدام بحق 4 أعضاء خلية جاسوسية جندها جهاز الموساد الإسرائيلي تم اعتقالهم إثر تخطيطهم لعمليات تفجير في مدينة أصفهان العام الماضي وذلك وفقاً لوكالة فارس.

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت في تموز 2022 القبض على خلية عملياتية جندها جهاز الموساد الإسرائيلي، تسللت إلى إيران بشكل غير قانوني عبر إقليم كردستان العراق بهدف تفجير مصنع لإنتاج المعدات العسكرية والصاروخية في أصفهان تابع لوزارة الدفاع وأن العملية تم إحباطها من قبل كوادر الوزارة.

وأحيل ملف أعضاء الخلية المكونة من 4 أشخاص بعد إتمام التحقيقات إلى محكمة الثورة الإسلامية إذ أدينوا بتهمة التخابر لصالح الكيان الصهيوني في تاريخ 22 أيلول الماضي، وصدر حكم الإعدام بحقهم غير أن المدانون طعنوا بالحكم الصادر أمام المحكمة العليا بالبلاد التي ناقشت بدورها مجدداً ملف القضية، ورفضت الطعن وأيدت بذلك الحكم الابتدائي الصادر وبموجبه تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم صباح اليوم.

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