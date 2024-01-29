لافرنتييف: الولايات المتحدة تصعد النشاط الإرهابي بمنطقة التنف في سورية

موسكو-سانا

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف أن الولايات المتحدة تصعد من النشاط الإرهابي بمنطقة التنف في سورية.

وقال لافرنتييف في مقابلة مع وكالة تاس: “هناك تصعيد للنشاط الإرهابي في بعض الأراضي السورية، وأود التشديد على أن المصدر الأساسي لهذا النشاط حالياً، يتركز في منطقة التنف التي تسيطر عليها القوات الأميركية، وحيث يوجد مخيم الركبان الذي ترفض واشنطن بعناد تفكيكه”.

وأوضح لافرنتييف أن “التدريب النشط لمسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي ومجموعات مسلحة أخرى متواصل هناك، ومن ثم يتم إرسالهم لتنفيذ مهمات وعمليات إرهابية على الأراضي السورية”.

إلى ذلك قال لافرنتييف: إن موسكو ستستضيف القمة المقبلة المتعلقة بسورية بين الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، مضيفاً: إن “قرار عقد قمة جديدة تم اتخاذه في عام 2022، وكانت هناك شروط مسبقة معينة لعقد مثل هذا الاجتماع في نهاية عام 2023، لكن الوضع في قطاع غزة أربك كل شيء وظهرت قضايا أخرى تتطلب تدخلاً سريعاً”.

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