ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع ترقب المستثمرين تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستيضاح الأمر بشأن أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2025.99 دولاراً.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2025.20 دولاراً، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.91 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 9118.18 دولاراً كما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 952.33 دولاراً.

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