تخديم ثلاثة خطوط جديدة بالنقل الجماعي في درعا

درعا-سانا

وضعت محافظة درعا اليوم ثلاث حافلات للنقل الجماعي من درعا إلى ريفها لنقل الموظفين والطلاب وغيرهم، ما يخفف عليهم تكاليف النقل، إضافة إلى الوصول لعملهم وجامعاتهم بالوقت المحدد.

وأشار مسؤول قطاع النقل في مجلس محافظة درعا كمال العبدالله في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الحافلات تم توزيعها على خط (درعا عتمان ابطع الشيخ مسكين القنية انخل جاسم نمر الحارة الطيحة) وبالعكس في حين تم تخصيص حافلة ثانية لمدن وبلدات درعا وخربة غزالة وعلما والصورة و الحراك و المليحة الغربية و الشرقية و ناحتة و بالعكس وحافلة ثالثة لدرعا عتمان داعل و بالعكس.

وبين أن الحافلات تنطلق من المدن و البلدات المحددة في الصباح الباكر على أن تعود في ساعة معينة يتم تحديدها لاحقاً بالاتفاق مع الركاب، لافتاً إلى أنه تم تعيين عدد من السائقين لضمان عملها على الشكل المطلوب وتسمية مدير للوحدة الإنتاجية للنقل الداخلي والجماعي في درعا يشرف و يدقق عمل هذه الحافلات.

وفي تصريحات لمراسل سانا لفت عدد من المواطنين إلى أهمية هذه الخطوة في مجال تخفيف الأعباء المادية وتلافي صعوبات التنقل، داعين إلى زيادة عدد الحافلات وتشميل خطوط جديدة.

قاسم المقداد

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