تكريم الفنان أيمن زيدان في مهرجان سينيمانا الدولي في دورته الخامسة بسلطنة عمان

مسقط-سانا

كرم مهرجان سينيمانا الدولي في نسخته الخامسة الذي انطلق اليوم في محافظة مسندم في سلطنة عمان، الفنان أيمن زيدان على الفيلم الروائي الطويل أيام الرصاص.

وقال الدكتور خالد بن عبد الرحيم الزدجالي رئيس مهرجان سينيمانا الدولي في تصريح لمراسلة سانا: “يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على الحراك الثقافي والسياحي والاقتصادي في سلطنة عمان من خلال إقامة المهرجانات واستضافة النجوم، وغيرها من الأنشطة والفعاليات المصاحبة؛ بهدف نشر ثقافة السينما، وتعريف المجتمع بدور السينما في الحراك الثقافي، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في مجال صناعة الأفلام السينمائية وتشجيع وتطوير المحتوى الإبداعي”.

وشهد اليوم الأول للمهرجان عرض الفيلم الروائي الطويل “أيام الرصاص” من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وتأليف أيمن زيدان بالتعاون مع أحمد عدره وإخراج وتمثيل زيدان أيضاً إضافة إلى نخبة من الممثلين السوريين.

وتروي أحداث الفيلم قصة رجل أراد استعادة مكانته الاجتماعية بعد إحالته إلى التقاعد لكنه في تلك اللحظة، واجه تحديات عدة، أبرزها هروب ابنته ليلة زفافها، ليدخل في رحلة بحث عنها بغية قتلها لكن خلال تلك الرحلة، تتغيّر الأحداث وتجبره على تقديم التنازلات ليدفع ثمن قسوته وجبروته.

ويشارك في العمل مجموعة من النجوم السوريين منهم سعد مينه، حازم زيدان، غابرييل مالكي، سالي أحمد، لمى بدور، حسام سلامة وغيرهم.

ويقام المهرجان الذي يشارك فيه نخبة من كبار الفنانين والمخرجين العمانيين والعالميين خلال الفترة ما بين ال28 إلى الـ 31 من الشهر الجاري حيث يشارك فيه 130 فيلماً، تأهلت من بينها 6 أفلام في مجال الأفلام الروائية الطويلة، و11 فيلماً في مجال الأفلام القصيرة.

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