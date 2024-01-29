عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 114.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب مجزرتين جديدتين في مخيمي النصيرات والشاطئ وسط وشمال القطاع جراء قصف طيرانه منازل عدة ما أدى لاستشهاد 40 فلسطينياً وجرح العشرات بينما استشهد 14 فلسطينياً جراء قصف العدو الصهيوني غرب مدينة غزة ومنطقة السوارحة وسط القطاع.

كما استهدف القصف الإسرائيلي المناطق الجنوبية من مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة على أحياء الشيخ عجلين وتل الهوا والنصر والشيخ رضوان وأطراف مخيم الشاطئ وتجاه خيام النازحين على شاطئ مدينة رفح.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 26422 شهيدا و65087 جريحاً.

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