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فوز الكرامة والجيش على الاتحاد أهلي حلب والحرية في دوري كرة السلة للرجال

2024-01-28

حمص-حلب-سانا

فاز فريق الكرامة على الاتحاد أهلي حلب بنتيجة 79-75 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة غزوان أبو زيد في حمص في ختام الجولة الثالثة عشرة من دوري كرة السلة للرجال.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها فاز الجيش على الحرية بنتيجة 94-75 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الحمدانية بحلب.

وكان فريق الجلاء فاز على الوثبة بنتيجة 94-74 نقطة في المباراة التي جمعتهما أمس في صالة الجلاء بحلب في افتتاح الجولة الثالثة عشرة.

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من مباراة الجلاء والوثبة بدوري كرة السلة للرجال

تصوير: سامر خزمة

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