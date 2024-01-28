تأهل طاجيكستان وأستراليا إلى ربع نهائي كأس آسيا

الدوحة-سانا

تأهل منتخبا طاجيكستان وأستراليا إلى ربع النهائي كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزهما اليوم على الإمارات وإندونيسيا.

ففي المباراة الأولى تأهل منتخب أستراليا إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على إندونيسيا بنتيجة 4-0 حيث ينتظر الفائز من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية لملاقاته في ربع نهائي البطولة.

وفي المباراة الثانية تأهل منتخب طاجيكستان بعد فوزه على الإمارات بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1 وينتظر المتأهل من مباراة العراق والأردن غداً الإثنين.

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