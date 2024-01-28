بوتين: لروسيا وبيلاروس مصالح مشتركة في القارة القطبية الجنوبية

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم وجود مصالح مشتركة لروسيا وبيلاروس في القارة القطبية الجنوبية مشيراً إلى مباحثات جرت بينه وبين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول هذه المصالح.

وقال بوتين خلال الاجتماع مع لوكاشينكو اليوم: “لدينا مصالح مشتركة في القارة القطبية الجنوبية وسنعمل على ذلك”.

وشارك بوتين ولوكاشينكو عبر الفيديو في حفل التشغيل التجريبي للمجمع السكني الشتوي الجديد التابع لمحطة “فوستوك” في القارة القطبية الجنوبية.

وتتمتع روسيا بأكبر تمثيل في القارة القطبية الجنوبية حيث يوجد لديها 10 محطات هناك بينها خمس تعمل على مدار السنة وخمس أخرى موسمية تقع معظمها على ساحل القارة.

وتعتبر “فوستوك” هي المحطة الوحيدة التي تقع في وسط القارة بالقرب من القطب الجنوبي للأرض.

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