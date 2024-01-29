التربية تكرم الفائزين بمسابقة أجمل تصميم للأزياء ضمن اختصاص صناعة الألبسة

دمشق-سانا

بهدف تشجيع الطلاب والمدرسين في التعليم المهني كرمت وزارة التربية اليوم الفائزين بمسابقة أجمل تصميم للأزياء لعام 2023 ضمن اختصاص صناعة الألبسة في التعليم المزدوج بمحافظات دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب من الطلاب والمدرسين، إضافة للكوادر المشرفة على العمل.

ويأتي التكريم الذي أقيم في مبنى الوزارة بدمشق نظراً لأهمية التعليم المهني والتقني في تطوير معارف ومهارات الطلاب للدخول إلى سوق العمل، وبهدف تشجيع الطلاب والمدرسين المميزين.

وأكد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أهمية التعليم المهني وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، مشيراً إلى أن التعليم المزدوج يعد أنموذجاً للتعاون مع غرف الصناعة والقطاع الخاص لتدريب الكوادر وتبادل الخبرات بما يناسب حاجات سوق العمل، منوهاً بأهمية الصناعة النسيجية السورية وضرورة العمل على تنميتها وتدريب كوادرها.

ولفت مدير التعليم المهني والتقني في الوزارة المهندس فهمي الأكحل إلى أن القانون 38 الخاص بالتعليم الثانوي المهني أتاح إمكانية التحول للإنتاج، كما يساهم التعليم المزدوج بتعزيز خبرات الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل.

وأشارت عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أسيل التاج إلى أهمية التعاون مع الوزارة لتنمية مهارات الطلاب في التعليم المهني بما يساهم برفد سوق العمل بكوادر مؤهلة ومدربة.

يذكر أن التعليم المزدوج يركز على التعاون بين وزارة التربية وغرف الصناعة في سورية ضمن المحافظات التي يوجد فيها صناعة ألبسة، وتقدم غرف الصناعة دورات تدريبية للمدرسين والطلاب في شركات الألبسة كما تقدم فرص عمل للأوائل منهم أيضاً.

رحاب علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc