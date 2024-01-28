معرض تشكيلي في حلب تكريماً للصحفي عبد الخالق قلعه جي

حلب-سانا

نظم فرع حلب في اتحاد الفنانين التشكيليين معرضاً تشكيلياً تحت عنوان (تحية إلى الصحفي عبد الخالق قلعه جي) وذلك في صالة الفنون الجميلة بحلب .

وتضمن المعرض المقام بالتشاركية مع اتحاد الصحفيين ومديرية الثقافة في حلب أكثر من 30 لوحة من مدارس مختلفة في الفن التشكيلي قدمها الفنانون خلدون الأحمد وإبراهيم داود وابتسام مجيد والدكتور زاهر عيروض.

وبيّن رئيس فرع حلب لاتحاد الفنانين التشكيليين يوسف مولوي في تصريح لمراسل سانا أنّ المعرض التكريمي هو الأول من نوعه ويستمر لمدة أسبوع وسيتحول لظاهرة سنوية يتم فيها تكريم أحد الصحفيين البارزين في مدينة حلب تقديراً لجهوده المبذولة في الإعلام والتوثيق.

وقال مولوي: بدأت هذه الظاهرة بتكريم الصحفي عبد الخالق قلعه جي لجهوده الممتدة إلى عقود في إبراز الحياة الثقافية بحلب وحلوله جسراً فاعلاً بين الفن والإعلام.

ولفت عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الصحفيين عبد الكريم عبيد إلى دور الصحفي عبد الخالق قلعه جي في حماية أرشيف إذاعة حلب بكل ما يحويه من تاريخ عريق.

وعبّر الصحفي قلعه جي عن سعادته بالتكريم، مبيناً أنّه يجسد طبيعة التكامل بين مختلف فنون الاتصال والتواصل والتعاون من خلال رد الوفاء بالوفاء في صورة مكتملة بين الكلمة والصورة.

واعتبر كل من الفنانين المشاركين خلدون الأحمد وابتسام مجيد أنّ رسالة الصحفي قلعه جي على مدار السنوات الطويلة من خلال الصوت تتكامل مع رسالة الفن التشكيلي المتمثلة في الثلاثية، الألوان والأشكال والخطوط، والتي كانت أفضل وسيلة لتكريمه والاحتفاء بمسيرته الغنية.

أوهانيس شهريان

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