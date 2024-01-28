رئيسي: العالم يتوقع من محكمة العدل الدولية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

طهران-سانا

رحب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا حول ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء “رغم التأييد الواسع للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية لكن الشعوب الحرة في العالم تتوقع أن يفضي ذلك إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني المظلوم واستعادة حقوقه ومعاقبة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني باعتبارهما المدانين الرئيسيين في وقوع تلك المجازر الجماعية في غزة”.

وكانت محكمة العدل الدولية فرضت الجمعة الماضية على كيان الاحتلال الإسرائيلي عدداً من التدابير الموقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضده من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الافعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الابادة الجماعية وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

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