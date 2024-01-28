ليفربول يتأهل إلى الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه على نوريتش سيتي

ليفربول-سانا

تأهل ليفربول إلى الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم بفوزه 5-2 على نوريتش سيتي الذي يحتل المركز التاسع في دوري الدرجة الثانية.

وحملت أهداف الفريق الفائز بالبطولة ثماني مرات توقيع كورتيس جونز وداروين نونيز وديوغو غوتا وفيرجيل فان دايك ورايان جرافنبرخ في الدقائق 16 و28 و53 و63 و 90 في حين سجل لنوريتش بن جيبسون وبورخا ساينز عند الدقيقتين 22 و 69.

وتغلب ولفرهامبتون واندرارز 2-0 على وست بروميتش ألبيون بعد توقف المباراة لنحو40 دقيقة بسبب اشتباكات بين جماهير الفريقين.

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