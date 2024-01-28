سورية تشارك في منتدى الألكسو للأعمال والشراكات المنعقد في تونس

تونس-سانا

بمشاركة سورية عقد في تونس منتدى الألكسو للأعمال والشراكات بهدف تعزيز العمل العربي والإقليمي والدولي المشترك في مجالات التربية والتعليم والثقافة والعلوم وتقنية المعلومات والاتصال، وزيادة التعرف على الألكسو وجهودها، وتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون لتنفيذ عدد من المشاريع.

وشارك في الاجتماع الأمين العام للجنة الوطنية السورية للتربية والعلوم والثقافة عضو المجلس التنفيذي للألكسو الدكتور نضال حسن.

وأكد المشاركون بالاجتماع على أهمية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” ودور المنتدى كفرصة لزيادة التعرف على عمل المؤسسات العربية والعالمية التي تتقاطع أعمالها مع أعمال الألكسو في قطاعات التربية والثقافة والعلوم .

وتم خلال الاجتماع استعراض التجارب والخبرات العربية والعالمية التي نجحت في ربط الشراكات بالتنمية المستدامة، والاستفادة منها في بناء شراكات مماثلة، وتفعيل مساحات حوارية تولّد سياسات ومبادرات ومخرجات تبنى عليها استراتيجيات تنموية مستدامة.

كما استعرض المشاركون مشاريع الشراكات الفنية الموقعة مع الشركاء كل شريك على حدة، كما تم التعرف على المشاريع المستقبلية للألكسو في إطار خطة عملها 2023- 2028 وكذلك المؤسسات العربية والعالمية في القطاعات المشتركة المتناسبة مع خططها الاستراتيجية.

واختتم المنتدى بتكريم الأمناء العامين للجان الوطنية العربية، وأعضاء المجلس التنفيذي من غير أعضاء اللجنة العليا، وإعلان البيان الختامي، والإعلان عن عقد النسخة الثانية لمنتدى الألكسو للأعمال والشراكات في عام 2026.

رحاب علي

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