المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 114 التصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “إن مقاتلينا خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وأضافت: إن مقاتليها استهدفوا بقذيفتي الياسين 105 دبابتين للاحتلال الإسرائيلي من نوع ميركافا وبقذائف الـ “ار بي جي” 3 آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استهدفوا بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأشارت المقاومة إلى أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة المناسبة في حي الأمل والمعسكر وعبسان الكبيرة في خان يونس وفجروا دبابة “ميركافا” للاحتلال بعبوة ناسفة في حي الأمل غرب خان يونس.

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