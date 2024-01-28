الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

موسكو-سانا

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي اليوم طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان: “تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار فوق الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود، وتم تدمير المسيرة بشكل مباشر”.

وتتصدى الدفاعات الجوية الروسية لمحاولات القوات الأوكرانية المستمرة لاستهداف المناطق الحدودية الروسية، وخاصة مقاطعات بيلغورود وبريانسك بالطائرات المسيرة والصواريخ.

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