النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعلن انسحابها من مجموعة إيكواس الاقتصادية

نيامي-سانا

أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو اليوم انسحابها الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، وذلك لعدم مساعدتها لهم بشكل جدي في حربهم المستمرة ضد الإرهاب.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم المجلس العسكري بالنيجر الكولونيل أمادو عبد الرحمن قوله في البيان المشترك: “إنه بعد 49 عاماً ترى شعوب بوركينا فاسو ومالي والنيجر بكل أسف وخيبة أمل كبيرة أن منظمة إيكواس حادت عن المثل العليا المؤسسة، وروح الوحدة الأفريقية”، لافتاً إلى أن “المنظمة لم تساعد بوضوح هذه الدول في حربها الوجودية على الإرهاب وانعدام الأمن”.

والإيكواس منظمة سياسية واتحاد اقتصادي إقليمي، يتكون من خمس عشرة دولة تقع في منطقة غرب أفريقيا، وتعمل أيضاً كقوة لحفظ السلام في المنطقة، حيث ترسل الدول الأعضاء أحياناً قوات عسكرية مشتركة للتدخل في أوقات عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات في إحدى هذه الدول.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc