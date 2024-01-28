معرض لحرفة “نفخ الزجاج التقليدي” احتفالاً بإدراجها على قائمة الصون العاجل للتراث الإنساني باليونيسكو

دمشق-سانا

احتفالاً بإدراج عنصر “نفخ الزجاج التقليدي” على قائمة الصون العاجل للتراث الإنساني في منظمة اليونيسكو، نظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية معرضاً لحرفة الزجاج المنفوخ، وذلك في خان أسعد باشا بدمشق القديمة.

ويضم المعرض منتجات متنوعة للزجاج المنفوخ بألوانه المختلفة، وسيتم ضمنه تكريم الحرفيين الممارسين والمحافظين على هذه الحرفة السورية الأصيلة، إضافة إلى عرض فيلم تعريفي عن عنصر الزجاج المنفوخ التقليدي باعتباره من العناصر الثقافية السورية التي تتمتع بجمال التكوين وعراقة الصنعة، والفيلم من الوثائق التي قدمت بملف ترشيح العنصر لليونيسكو.

يتبع….

رشا محفوض

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