فتوح : تحريض الاحتلال ضد الأونروا هدفه شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة

القدس المحتلة-سانا

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن حملة التحريض التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة ليست جديدة، بل هي مخطط قديم هدفه شطب قضية اللاجئين وحق العودة الذي أقرته الشرعية الدولية في قرارها رقم 194 لعام 1948 .

ونقلت وكالة وفا عن فتوح قوله اليوم : إن التحريض الإسرائيلي على الأونروا انتقام من الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسة الدولية، بسبب مواقفه وتقاريره التي استندت إليها محكمة العدل الدولية في محاكمة “إسرائيل” بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وبهدف

التغطية على الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمؤسسات التعليمية والصحية التابعة للأمم المتحدة.

وبين فتوح أن الاحتلال قصف عشرات مراكز الإيواء التابعة للأونروا في قطاع غزة، وقتل آلاف النازحين الفلسطينيين الذين لجؤوا إليها من بينهم 152 من الموظفين العاملين في الوكالة، وآخر اعتداءاته استهدافه مدرسة الصناعة التابعة لها في خان يونس جنوب القطاع، والتي تؤوي أكثر من 10 آلاف نازح، حيث أدى القصف إلى اندلاع حريق ضخم في خيام النازحين واستشهاد وإصابة العشرات منهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc