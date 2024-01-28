ضبط مواد أولية متعفنة في معمل كونسروة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق معمل كونسروة فيه مواد أولية متعفنة ومحطة محروقات بمخالفة الإتجار بمادة المازوت.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم ضبط محطة محروقات في منطقة الغوطة بمخالفة التصرف بالمازوت بقصد الإتجار بكمية 1074 ليتراً، ومواد أولية في معمل كونسروة بمنطقة دوما تتضمن 6 براميل دبس فليفلة نصف مصنعة متعفنة وذات رائحة كريهة ومصابة حشرياً، موضوعة في صالة الإنتاج الخاصة بالمعمل، ومعدة للتعبئة والبيع في الأسواق.

وأشارت المديرية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

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