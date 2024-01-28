رئيس وزراء اسكتلندا: الفلسطينيون في قطاع غزة يموتون ويجب عدم معاقبتهم جماعياً

ادنبرة-سانا

أكد رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف أن الفلسطينيين في قطاع غزة يموتون وسط كارثة إنسانية ويجب عدم معاقبتهم بشكل جماعي.

وتعليقاً على وقف عدد من الدول تمويل وكالة الأونروا قال يوسف في حسابه على منصة إكس: “سكان غزة يموتون وسط كارثة إنسانية، ولا يمكن معاقبتهم بشكل جماعي، ومن الضروري أن تصل المساعدات إليهم لأنهم يعانون بشدة فعلاً”.

وفي السياق، أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن قرار بعض الدول تعليق تمويل الأونروا يمثل عقوبة جماعية للفلسطينيين.

وكتبت ألبانيز على منصة إكس: “في اليوم التالي لاستنتاج محكمة العدل الدولية أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، ما أدى إلى معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في الوقت الأكثر أهمية، وعلى الأرجح بما ينتهك التزامات تلك الدول بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية”.

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