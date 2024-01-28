الاحتلال الأمريكي يكثف عمليات دعم قواعده بريف الحسكة بالأسلحة والذخائر

الحسكة-سانا

كثفت قوات الاحتلال الأمريكي عمليات دعم قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة، وأدخلت خلال الساعات الماضية عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والذخائر والمواد اللوجستية إلى تلك القواعد.

وذكرت مصادر أهلية في ريف اليعربية على الحدود السورية لمراسلة سانا أن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 75 آلية معظمها برادات مغلقة وحاملات ضخمة لنقل الحمولات الكبيرة دخل الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي قادم من قواعد الاحتلال في الأراضي العراقية.

ولفتت المصادر إلى أن الرتل اتجه الى قاعدة الاحتلال في مطار خراب الجير بريف اليعربية لتجميعها وتوزيعها إلى قواعد الاحتلال بريف الحسكة.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت في الخامس عشر من الشهر الجاري أسلحة وذخائر ومواد لوجستية إلى قواعدها بريف الحسكة.

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