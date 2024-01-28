غوتيريش يناشد الدول المانحة استمرار تمويلها للأونروا

نيويورك-سانا

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة “ضمان استمرارية” عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وقال غوتيريش في بيان اليوم نقلته وكالة فرانس برس: “أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا”.

بدوره، اعتبر المفوض العام للـ “أونروا” فيليب لازاريني تعليق بعض الدول تمويل المنظمة “صادم وبمثابة عقاب جماعي للفلسطينيين، داعياً هذه الدول إلى التراجع عن هذا القرار”.

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