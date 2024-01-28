القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفتي “الياسين 105” دبابتين للاحتلال الإسرائيلي من نوع “ميركافا” في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

– رئيس وزراء اسكتلندا: الفلسطينيون في قطاع غزة يموتون ويجب عدم معاقبتهم جماعياً

– غوتيريش يناشد الدول المانحة استمرار تمويلها للأونروا

– 26422 شهيداً و65087 جريحاً جراء مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة

– الخارجية الفلسطينية: تعليق دول تمويلها للأونروا ودعم (إسرائيل) عقاب جماعي وازدواجية معايير

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 114 إلى 26422 شهيداً و65087 جريحاً.

– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 19 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيداً و290 جريحاً.

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 8 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الزيتون بمدينة غزة.

– شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 114

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.