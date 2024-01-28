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فياريال يهزم برشلونة بخماسية في الدوري الإسباني

2024-01-27

مدريد-سانا

فاز نادي فياريال على مضيفه برشلونة بنتيجة 5/3 في مباراة جمعتهما اليوم في قمة المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر وثماني نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني بينما رفع فياريال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ 14.

وتقدم فياريال بهدفين عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 41 وإلياس أخوماش في الدقيقة 54، لكن صاحب الأرض رد بثلاثة أهداف سجلها إيلكاي جندوجان وبيدري وهدف عكسي عن طريق إيريك بايلي في مرماه في غضون 11 دقيقة.

وأدرك جونسالو جيديش التعادل لفياريال بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 84  ومع سعي برشلونة لتحقيق الفوز عوقب بهدفين من سورلوث وموراليس.

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