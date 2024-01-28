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الصحة الفلسطينية تعلن نفاد العديد من الأدوية في مجمع ناصر الطبي الذي يحاصره الاحتلال

2024-01-27

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية نفاد العديد من أدوية التخدير والعناية المركزة في مجمع ناصر الطبي الذي تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس محذرة من النقص الحاد والخطير في وحدات الدم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن خزانات المياه في المجمع تعرضت للتلف والأعطال نتيجة الشظايا ونيران مسيرات الاحتلال حيث أدى ذلك إلى تسرب المياه إلى المباني وقسم العناية المركزة ونقص المياه في مركز غسيل الكلى.

وحذرت الوزارة من أن المولدات الكهربائية في المجمع ستتوقف خلال أربعة أيام نتيجة نقص الوقود مشيرة إلى أن الأهالي اضطروا لدفن 150 من الشهداء والوفيات في ساحة المجمع نتيجة حصار الاحتلال له فيما لا يزال هناك 30 شهيداً مجهول الهوية في ثلاجة الموتى.

ويفرض الاحتلال منذ أيام حصاراً كاملاً على المجمع الواقع جنوب القطاع ويستهدف كل شيء في محيطه وداخل ساحاته.

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