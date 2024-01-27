استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب العشرات مساء اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم 113 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن أربعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب العشرات بجروح جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعيته منطقتي الملالحة وجورة العقاد غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما قصف طيران الاحتلال ومدفعيته منازل ومنشآت الفلسطينيين في منطقة البطن السمين ومحيط مستشفى الأمل جنوب القطاع وفي مخيم المغازي وسطه.

وارتكب العدو الإسرائيلي خلال الـ 24 الساعة الماضية 18 مجزرة بحق أهالي قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيداً و310 جرحى.

وارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 26257 شهيدا و64797 جريحاً.

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