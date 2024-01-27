بوليانسكي: كييف ارتكبت خطأً قاتلاً برفضها السلام عام 2022

نيويورك-سانا

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن نظام كييف ارتكب خطأ فادحاً بتفويت فرصة التوصل إلى اتفاق سلام في عام 2022.

وقال بوليانسكي في حسابه على منصة إكس اليوم:”إن نظام كييف ورعاته الغربيين أضاعوا فرصة تحقيق السلام في شهري آذار ونيسان 2022 وبذلك ارتكبوا خطأ فادحاً”.

يذكر أن المفاوضات الأولى بين روسيا الاتحادية والنظام الأوكراني جرت بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوائل آذار 2022 في بيلاروس، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.

وفي الـ 29 من آذار من العام نفسه عقدت الجولة التالية في إسطنبول حينها تلقت موسكو من كييف لأول مرة مقترح اتفاق مستقبليا وتضمنت التزامات بشأن وضعية الحياد وعدم انحياز أوكرانيا ورفضها نشر أسلحة أجنبية بما في ذلك الأسلحة النووية على أراضيها.

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