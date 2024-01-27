معاون وزير السياحة لوسائل إعلام إسبانية: مشاركة سورية في معرض (فيتور) تأكيد على استعادة مكانتها في السياحة العالمية

مدريد-سانا

أكد معاون وزير السياحة المهندس نضال ماشفج أن مشاركة سورية في معرض فيتور 2024 المقام في إسبانيا حالياً مؤشر على استعادة سورية مكانتها على خارطة السياحة العالمية، كأحد أهم المقاصد السياحية في المنطقة.

ولفت ماشفج في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام الإسبانية الرسمية إلى أن هذه المشاركة تشكل فرصة للتعريف بما تزخر به سورية من مقومات سياحية مهمة، من حضارات وثقافات وأوابد، تمثل مراحل تاريخية مهمة، موضحاً أن وزارة السياحة تطمح خلال المرحلة القادمة إلى أن تكون سورية من أفضل الوجهات السياحية في المنطقة والعالم، ولا سيما أن المقومات السياحية فيها كثيرة ومتنوعة، ومنها المعالم التاريخية والثقافية والمطبخ السوري المتنوع والشعب الودود المحب لزواره.

وبين ماشفج أن السياحة في سورية ليست نشاطاً ترفيهياً فقط وإنما هي رسالة اجتماعية تهدف إلى تشجيع المغتربين السوريين على زيارة بلدهم باستمرار، وهي مسؤولية مجتمعية لما لها من أثر اقتصادي يساهم في زيادة القدوم السياحي، ويتم ذلك من خلال التعاون مع وكالات السياحة في سورية.

يشار إلى أن الدورة الـ 44 من معرض فيتور السياحي الدولي انطلقت في العاصمة الإسبانية مدريد في الـ 24 من الشهر الجاري بمشاركة سورية، وتستمر حتى الـ 28 منه، ومثل سورية في المشاركة إلى جانب وزارة السياحة 15 شركةً ومكتباً سياحياً، واتحاد غرف السياحة.

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