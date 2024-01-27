رعد يؤكد جهوزية المقاومة الدائمة لمواجهة العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية النائب محمد رعد جهوزية المقاومة الوطنية اللبنانية لمواجهة العدو الإسرائيلي، مبيناً أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق مخططاته من وراء عدوانه على غزة.

وشدد رعد في كلمة له اليوم على أن المقاومة ملتزمة بحماية الشعب اللبناني ومنع العدو الإسرائيلي من التطاول على سيادة لبنان، مبيناً أن كلّ التضحيات التي قدمتها تترجم هذا الالتزام.

وقال رعد: “إننا جاهزون في مواجهة العدو الإسرائيلي إلى أبعد مدى وإذا رأى العدو حتى الآن جزءا بسيطا من بأسنا فنحن جاهزون لأن نُرِيَه كل بأسنا”.

وتابع: “ما قمنا به في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة هو حماية لبلدنا ولمصالحنا الوطنية، ودفاع عن سيادتنا أولاً، وتضامن مع غزة وانتصار للمظلومين من أهل غزة وفلسطين، ورفع للصوت من أجل أن يعرف العالم أن غزة لن تُترك وحدها أمام هذه الهمجية والعنصرية الإرهابية الصهيونية”.

وبين رعد أن العدو الإسرائيلي فشِل في تحقيق أهدافه في عدوانه على غزة، مبيناً أن هذا الفشل أوجد بلبلة في صفوفه.

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