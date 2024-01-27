المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم عدة مواقع للعدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، قام مقاتلونا باستهداف التجهيزات التجسسية للعدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة البحري، وتجمع لجنوده في محيط ثكنة شوميرا في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة، وحققوا إصابات مباشرة”.

وأضافت المقاومة في بيانها: “واستهدف مقاتلونا بصاروخ فلق 1 مقر ‏قيادة سرية للعدو الإسرائيلي في ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة، وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت ليل أمس تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الكوبرا بصاروخي بركان، والأجهزة الأمنية التجسسية ‏المستحدثة المرفوعة على ثكنة زرعيت عند الحدود مع فلسطين المحتلة وحققت فيهما إصابات مباشرة.

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