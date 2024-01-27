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غداً… أجواء ماطرة فوق مناطق متفرقة وثلوج على المرتفعات الجبلية العالية

2024-01-27

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بشكل عام نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة، مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يبقى الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم ماطر أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد، وخاصة المنطقة الساحلية والشمالية الغربية والجنوبية، وتمتد الهطولات تدريجياً خلال ساعات الليل لتشمل أغلب المناطق، ويكون الهطول ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية، وأن يكون الجو شديد البرودة

ليلا، محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق11/5
المنطقة الجنوبية10/6
المرتفعات الجبلية4/-1
المنطقة الوسطى11/6
المنطقة الساحلية16/11
المنطقة الشمالية10/4
منطقة الجزيرة11/3
المنطقة الشرقية12/4
منطقة البادية10/3

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