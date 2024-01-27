بيسكوف: روسيا تعمل لإنشاء نظام جديد للعلاقات الاقتصادية

نيويورك-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بلاده تعمل لإنشاء نظام عالمي جديد للعلاقات الاقتصادية.

وقال بيسكوف في حديث لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية: إن “ثقة روسيا تزداد بأن تعميق العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الصين والجنوب العالمي سيسمح لها بتحدي النظام المالي الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والغرب”.

وأوضح بيسكوف أن موسكو تهدف إلى خلق بدائل للنظام المالي العالمي السائد حالياً الذي تبين أنه “يفتقر للثقة وكاذب وخطر، فضلاً عن أن الإجراءات التي يتخذها الغرب الجماعي تقوض الثقة أيضاً دون أي مساعدة”.

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