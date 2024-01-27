الدوما الروسي: الأيديولوجية الفاشية لدول الناتو ستؤدي إلى حرب عالمية جديدة

موسكو-سانا

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين: إن الأيديولوجية الفاشية أصبحت تشكل القاعدة الأساسية لدول “الناتو”، محذراً من خطورة هذا الطريق الذي قد يؤدي إلى حرب عالمية جديدة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فولودين قوله في الذكرى الثمانين للتحرير الكامل للينينغراد من الحصار النازي الفاشي: إن “العقيدة الفاشية بالنسبة لقيادات دول الناتو باتت تشكل الأساس، فهم يبررون جرائم نظام كييف بل ويرعون سياسة الإبادة الجماعية والإرهاب التي يقودها هذا النظام”، لافتاً إلى أنه طريق خطير قد يؤدي إلى حرب عالمية جديدة.

وأضاف فولودين: “من المهم بشكل خاص أن نتذكر شجاعة وبطولة الجنود والضباط السوفييت وحماية ذكرى أجدادنا وأجداد أجدادنا الذين هزموا الفاشية”، مشدداً على أنه يجب بذل كل الجهود لمنع نشوب حرب عالمية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أمس أن روسيا لن تنسى أبداً الثمن الذي دفعه الشعب السوفييتي مقابل النصر في الحرب ضد النازية.

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