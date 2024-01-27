8 ميداليات متنوعة لمنتخب اللاذقية ببطولة الجمهورية للملاكمة للرجال

اللاذقية-سانا

حقق منتخب اللاذقية للملاكمة 8 ميداليات “ثلاث ذهبيات وفضيتان وثلاث برونزيات” ببطولة الجمهورية للملاكمة لفئة الرجال التي أقيمت في دمشق مؤخراً.

وفي التفاصيل نال محمد إسماعيل وعدي خدام وجعفر إسماعيل ثلاث ميداليات ذهبية على التوالي بأوزان 57 كغ و80 كغ وفوق 90 كغ.

وأحرز حيدر العسلي فضية وزن 67 كغ وبشار عيسى فضية وزن 75 كغ، أما البرونزيات الثلاث فأحرزها علي إسماعيل بوزن 63 كغ وحيدر صالح بوزن 71 كغ وغيث طراف بوزن 86 كغ.

رئيس اللجنة الفنية للملاكمة باللاذقية سام عبيدة قال في تصريح لـ سانا: إن لاعبي منتخب اللاذقية قدموا أداء مهارياً ملفتاً ونافسوا بقوة، وتعد هذه النتائج عودة قوية لملاكمة الرجال في المحافظة للمنافسة على المراكز الأولى ببطولات الجمهورية لهذه الفئة، مشيراً في الوقت ذاته إلى المستوى الجيد لملاكمي اللاذقية بفئات الشباب والناشئين والأشبال.

نبيل علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc