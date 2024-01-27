اتحاد كرة القدم يقيم دورة (سي) الآسيوية للمدربين باللاذقية

اللاذقية-سانا

ركزت دورة “سي” الآسيوية لمدربي كرة القدم التي أقامها اتحاد اللعبة باللاذقية وشارك فيها 24 مدرباً على محاور مهمة في اللعبة، أبرزها أسس علم التدريب والإعداد البدني والتكتيك والإدارة.

وأوضح المحاضر الآسيوي مهند الفقير في تصريح لـ سانا أن الدورة كانت ناجحة، حيث حظيت بمشاركة مدربين من أصحاب الخبرة بكرة القدم وشهدت تفاعلا كبيرا من قبل الدارسين، واعتمدت المحاضرات فيها على منهاج الاتحاد الآسيوي المتعلق بآلية عمل المدرب على أرض الملعب.

وكشف الفقير أن الدورات الآسيوية في سورية مستمرة دون انقطاع وسيقام المزيد منها لاحقاً بالمستويين “أ” و”بي” ومستوى “برو”، إضافة إلى الدورات التخصصية لحراس المرمى ومدربي اللياقة والإعداد البدني إلى جانب دورات مدربي كرة قدم الصالات الشاطئية.

وأكد معظم الدارسين أن الدورة مهمة للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل التدريبي المستند إلى أسس وقواعد علمية صحيحة تساهم في تطوير اللعبة والنهوض بها في الأندية المحلية.

نبيل علي

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