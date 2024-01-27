شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 113

القدس المحتلة-سانا

واصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 113عدوانه على قطاع غزة وسط وضع إنساني كارثي يعيشه أهالي القطاع، نتيجة الحصار وإعاقة وصول المساعدات.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم على خان يونس جنوب القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين، حيث استشهد 28 فلسطينياً وأصيب أكثر من 80 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتقى ثلاثة شهداء بينهم سيدتان جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الجنينة شرق رفح بقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف الاحتلال منازل عدة في دير البلح وسط القطاع.

وغرقت العديد من خيام النازحين في قطاع غزة، الليلة الماضية بفعل الأمطار الشديدة، في وقت فاقمت الأجواء الباردة من معاناتهم.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 26083 شهيداً و64487 جريحاً.

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