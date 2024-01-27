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عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات

2024-01-27

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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 شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 113

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “الياسين 105” ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 28 شهيداً وأكثر من 80 جريحاً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على خان يونس جنوب قطاع غزة خلال ال 24 ساعة الماضية.

– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى

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