عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام

– شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 113

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “الياسين 105” ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 28 شهيداً وأكثر من 80 جريحاً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على خان يونس جنوب قطاع غزة خلال ال 24 ساعة الماضية.

– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.