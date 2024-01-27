استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال على مدينتي رفح ودير البلح

القدس المحتلة-سانا

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي رفح ودير البلح في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 6 شهداء ارتقوا وأصيب آخرون، بقصف طيران الاحتلال منزلاً وسط مدينة دير البلح وسط القطاع، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف مدفعية الاحتلال خيام النازحين غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

إلى ذلك فرض الاحتلال حصاراً كاملاً على مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بعد محاصرته بالدبابات واستهدافها النازحين والصحفيين بالرصاص خلال محاولة نزوحهم وانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المجمع بسبب نفاد الوقود والقصف المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال في محيط المستشفى.

وارتفع عدد الشهداء اليوم في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على المدينة إلى 20 شهيداً و83 جريحاً.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 112 على قطاع غزة المنكوب إلى 26083 شهيداً و64487 مصاباً.

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