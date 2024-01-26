بوتين: نعتزم مواصلة توسيع الأسطول الروسي في القطب الشمالي

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواصلة بلاده توسيع أسطولها في القطب الشمالي، وبناء كاسحات جليد جديدة وغيرها من السفن.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال كلمة ألقاها في حفل إطلاق بناء كاسحة الجليد النووية لينينغراد: إن “سكان مناطق القطب الشمالي ينتظرون كاسحات الجليد القوية وغيرها من السفن القادرة على الإبحار في القطب الشمالي”.

وأضاف بوتين “سنقوم بالتأكيد بحل هذه المشاكل باستمرار، وتوسيع أسطولنا في القطب الشمالي، ووضع أهداف طموحة جديدة لأنفسنا”.

وكان الرئيس الروسي، أعطى في وقت سابق، الضوء الأخضر لبناء كاسحة الجليد النووية لينينغراد، في إطار خطة تهدف لتطوير ممر الملاحة الشمالي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc