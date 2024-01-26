عبد اللهيان: يجب تقديم متزعمي الكيان الصهيوني للعدالة فوراً لارتكابهم جرائم إبادة جماعية في غزة

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعم بلاده للدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية حول ارتكاب الكيان الصهيوني جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال عبد اللهيان في تغريدة له اليوم: “يجب تقديم متزعمي الكيان الصهيوني إلى العدالة فوراً لارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب غير مسبوقة ضد الفلسطينيين”، مضيفاً “إن دعم الإدارة الأمريكية الشامل لجرائم الصهاينة لن يُنسى أبداً من قبل الرأي العام العالمي”.

ودعا عبد اللهيان المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه ووقف جرائم الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ودعم تحرك جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية.

وكانت محكمة العدل الدولية فرضت في وقت سابق اليوم على كيان الاحتلال الإسرائيلي عدداً من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضده من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

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