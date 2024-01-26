المقاومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية

القدس المحتلة-سانا

طالبت المقاومة الفلسطينية المجتمع الدولي بإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: نرحب بقرار المحكمة الذي يطالب الاحتلال بمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وبضرورة حماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى شعبنا في قطاع غزة، وتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كقوة قائمة بالاحتلال.

وأعربت المقاومة عن تطلعها إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تمهيداً لمحاسبة مسؤولي الاحتلال على هذه الجرائم، منوهة بالموقف الأصيل لجنوب أفريقيا، ودعمها للشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلص لوقف العدوان على قطاع غزة ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية.

وتوجهت المقاومة الفلسطينية بالشكر لجميع الدول التي أيدت الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.

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