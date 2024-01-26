بكين تدعو واشنطن إلى التوقف عن نشر معلومات مضللة والكف عن مساعيها للحرب بالفضاء

بكين-سانا

رفضت الصين اليوم المزاعم التي روجتها الولايات المتحدة الامريكية بما يسمى “التهديد الصيني في الفضاء” داعية واشنطن إلى التوقف عن نشر المعلومات المضللة ووقف تعزيز الاستعدادات للحرب في الفضاء الخارجي وتحمل مسؤوليتها بصدق.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “وانغ ون بين” قوله في مؤتمر صحفي رداً على مزاعم روجتها “القوة الفضائية للولايات المتحدة” حول تطوير الصين وروسيا لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية إن “الولايات المتحدة دأبت منذ فترة طويلة على الترويج بأن الصين تشكل “تهديداً في الفضاء الخارجي” وذلك لتشويه سمعتها ومهاجمتها” مؤكداً أن ذلك مجرد ذريعة تستخدمها واشنطن لتوسيع قواتها في الفضاء والحفاظ على الهيمنة العسكرية.

وأضاف وانغ: إن الولايات المتحدة وصفت الفضاء الخارجي بشكل علني بأنه “ساحة صراع” وبذلت جهوداً كبيرة لتطوير جيش الفضاء الخارجي وإثارة التنافس بين القوى الكبرى ما جعلها أكبر عامل في عسكرة الفضاء وتحويله إلى ساحة قتال.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى أن الولايات المتحدة تسيء استخدام تكنولوجيا الفضاء منذ زمن وتقوم بتتبع المركبات الفضائية التابعة لدول أخرى والاقتراب منها بشكل خطير ما يزيد من خطر الاصطدام في الفضاء وهو أمر غير مسؤول.

وأكد وانغ أن الصين ملتزمة بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وتعارض سباق التسلح به مضيفاً: “نسعى جاهدين للتوصل إلى صكوك قانونية بشأن الحد من الأسلحة الفضائية من خلال المفاوضات في المجتمع الدولي وحماية السلام والأمن في الفضاء الخارجي بالوسائل القانونية”.

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