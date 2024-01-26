اشتية: قرار العدل الدولية يؤكد انتهاء زمن إفلات الاحتلال من العقاب

القدس المحتلة-سانا

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن قرار محكمة العدل الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي يعني انتهاء الزمن الذي يفلت فيه من العقاب، مطالباً الدول التي تدعم الاحتلال بوقف دعمها ومساندتها له.

ونقلت وكالة وفا عن اشتية قوله اليوم: إن قبول المحكمة للدعوى المرفوعة أمامها من قبل جنوب إفريقيا ينطوي على درجة عالية من الأهمية لأنه يضع “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية كمجرم حرب وهي المرة الأولى التي تقف فيها بهذه الصفة، مبيناً أن دولة فلسطين كانت تأمل بأن يتضمن القرار وقفاً فورياً لإطلاق النار في قطاع غزة بالنظر للمعاناة الشديدة التي يكابدها الأهالي من مجازر يومية يذهب ضحيتها المئات، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى انتشار المجاعة والأوبئة التي تفتك بالمحاصرين في مراكز الإيواء.

وأعرب اشتية عن الشكر لدولة جنوب إفريقيا على ما قدمته من ملفات محكمة ومرافعات احترافية تدين كيان الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن الأمل بأن تستكمل المحكمة مداولاتها حتى صدور القرار النهائي بإدانة “إسرائيل” على ما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني لم يشهد لها العالم مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية.

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