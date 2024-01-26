القوات الروسية تحرر مواقع جديدة على محور كراسني ليمان

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها تمكنت من تحرير خطوط ومواقع إستراتيجية وصد 17 هجوماً وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 2300 جندي على محوري كراسني ليمان وكوبيانسك خلال أسبوع.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وزارة الدفاع قولها في بيانها الأسبوعي: إنه خلال الأسبوع الماضي قامت وحدات من قوات المجموعة الغربية الروسية بتحرير كراخمالنوي في مقاطعة خاركوف وحسنت الوضع على طول الخطوط الأمامية في بعض المناطق في اتجاه كوبيانسك كما صدت 43 هجوماً أوكرانياً بالتعاون مع الطيران والمدفعية.

وأضافت الوزارة: إن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 740 جندياً وسبع دبابات وسبع مركبات قتالية مدرعة و18 مركبة و14 قطعة مدفعية ميدانية، موضحة أنه تم في اتجاه كراسني ليمان التقدم في مواقع حيوية على خطوط الجبهة، وصد 17 هجوماً أوكرانياً، وضرب تشكيلات القوات والحرس الوطني الأوكراني في تشيرفونايا ديبروفا ويامبولوفكا، وكذلك غابات سيريبريانسك في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 1570 جندياً بين قتيل ومصاب وسبع دبابات و25 مركبة قتالية مدرعة و52 مركبة وتسعة مدافع ميدانية.

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