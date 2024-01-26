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المقاومة الفلسطينية توقع قتلى ومصابين بصفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة

2024-01-26

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المنكوب موقعة قتلى وإصابات في صفوفها ومكبدة إياها خسائر في العتاد.

وقالت المقاومة في بيان لها اليوم: إنها استهدفت قوة للعدو الصهيوني متحصنة في منزل بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب في مدينة خان يونس، كما استهدفت بقذائف الهاون و”الياسين 105″ آليات وجنود العدو الإسرائيلي جنوب القطاع.

وأضافت المقاومة: إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة راجلة للعدو الصهيوني في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ومصاب.

ورداً على استمرار مجازر الاحتلال بحق أهالي القطاع استهدفت المقاومة برشقات صاروخية عسقلان المحتلة ومستوطنات “ناحل عوز” و”سديروت” و”نير عام” ومستوطنات أخرى في محيط قطاع غزة.

واعترف الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم بمقتل ضابط خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

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